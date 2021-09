Heute geht es um die - laut einer Umfrage - beliebteste Rebsorte der Deutschen: Den Riesling. Gleichzeitig auch die Rebsorte, die in Deutschland am häufigsten angebaut wird. Was macht den Riesling zum typisch deutschen Wein? Darüber reden Dominik Bartoschek und der SWR1-Weinmann Werner Eckert in der heutigen Episode von "Trocken bis lieblich" Außerdem geht es um Wein aus Kellereien - wie arbeiten Kellereien, und was unterscheidet ihre Weine von denen, die Winzer direkt vermarkten?