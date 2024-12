Riding Santas: Spendentour durch die Pfalz

Am kommenden Freitag ist unsere JubiläumsTour.

Das zehnte Mal am SantaDay für Euch unterwegs.

🎅🏼🏍️🎅🏼🏍️🎅🏼🏍️🎅🏼🏍️🎅🏼🏍️🎅🏼🏍️🧑🏼‍🎄🏍️🎅🏼🏍️

Drückt fest die Daumen für gutes Wetter ☀️



Teilen, teilen, teilenPosted by Harley Davidson riding Santas on Monday, December 2, 2024