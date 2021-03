per Mail teilen

Bei der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz hat die SPD ihre Position an der Spitze verteidigt. Die CDU muss das schlechteste Ergebnis hinnehmen, das sie bei Landtagswahlen in Rheinland-Pfalz jemals erzielt hat. Die freien Wähler sind erstmals im Landtag vertreten.

Im SWR1 Thema heute sprechen wir mit einer Politologin über das Ergebnis. Außerdem schauen wir uns regionale Besonderheiten bei den Wahlergebnissen an und blicken auf die Reaktionen aus Berlin.