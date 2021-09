Rheinland-pfälzische Perspektiven in der Pandemie

per Mail teilen

Die rheinland-pfälzische Landesregierung entscheidet über Lockerungen der Corona-Auflagen. Es geht unter anderem um die Öffnung von Einzelhandel und Ferienwohnungen ab dem 12. Mai. Das kündigte Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) letzte Woche in einem Drei-Stufen-Plan an. Allerdings beklagen sich die Vermieter von Ferienhäusern über mangelnde Informationen, sodass sie Buchungsanfragen gar nicht richtig beantworten könnten. Auch der Sport will wieder ein Stück Normalität. Dazu gibt der Sportbund Rheinland seinen Mitgliedern heute Empfehlungen.