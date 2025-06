Im Schlauchboot durch die Strömungen

per Mail teilen

Wer etwas ganz Besonderes erleben möchte, kann sich mit Sven Bernd auf dem Mittelrhein begeben. Er bietet dort Rafting-Touren an und hat uns gleich mal auf Probefahrt mitgenommen.

Rafting auf dem Mittelrhein vs. Rafting auf einem Gebirgsfluss

SWR1: Der Rhein ist kein kleiner, wilder Alpenfluss. Er ist zwar breit, hat aber ganz schön Strömung. Wie aufregend ist Rafting auf dem Rhein?

Sven Bernd: Der Rhein hat eine ruhige Oberfläche. Aber von der Fließgeschwindigkeit ist er fast genauso schnell, wie ein Gebirgsfluss. Das kommt dem Wildwasser-Rafting sehr nah. Und man kommt schnell in Situationen, in denen man dann denkt, "Das hätte ich gar nicht gedacht, dass der Rhein so eine Strömung bietet."

SWR1: Sieben Meter pro Sekunde, glaube ich …

Bernd: Teilweise noch schneller, das ist auch abhängig vom Wasserstand. Erst im Fluss merkt man, wie stark man abtreibt oder wie stark die Strömungen sind.

Hier wird das Rafting am Mittelrhein angeboten

SWR1: Welche Rafting-Touren bietest Du an?

Bernd: Wir haben verschiedene Touren und fahren von Rüdesheim bis Boppard. Das sind ca. 60 Kilometer Rheinstrecke. Teilabschnitte dauern dann zwischen zwei und zweieinhalb Stunden. Wir haben auch ein bisschen längere Touren, sodass jeder Spaß hat und eine aufregende Tour erlebt, aber dass es auch nicht zu sportlich wird.

SWR1: Ich war mal mit dem Paddelboot in Kroatien unterwegs. Da gab es noch so kleine Wasserfälle, die wir auf dem Rhein gar nicht haben. Kommt trotzdem richtig Action auf?

Bernd: Ja. Die Frage kommt immer zuerst bei der Einweisung. Nach dem Motto, wo sind die Wasserfälle und kentern wir die Boote heute?

Nein, wir haben Berufsschifffahrt auf dem Rhein. Das heißt, es wäre nicht gut, wenn man kentert. Aber der Rhein hat Seitenarme mit Strömung - das kommt einem Wasserfall sehr nahe. Wenn man falsch mit dem Boot reinfährt, sind auch schon Boote gekentert.

Voraussetzungen fürs Rafting auf dem Mittelrhein

SWR1: Muss man irgendwelche Vorkenntnisse mitbringen, damit man bei dir ins Boot darf?

Bernd: Nein, egal ob Nicht-Schwimmer oder Schwimmer, keiner geht mir verloren. Jeder trägt eine Schwimmhilfe. Das heißt, es können auch Kinder mitkommen. Aber man sollte schon so weit sportlich sein. Im Prinzip ist es für jedermann.

SWR1: Muss man in der Strömung fähig sein zu schwimmen?

Bernd: Die Teilnehmer nicht. Wir machen während der Tour Schwimmpausen in ganz sicheren Bereichen, wo man das ein bisschen kennenlernen kann. Aber die Guides sind schon im Training, damit sie fit sind, mit der Strömung unterwegs zu sein.