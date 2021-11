Rekord-Infektionszahlen

per Mail teilen

Einen so hohen Wert bei den Corona-Neuansteckungen gab es noch nie seit Beginn der Pandemie. Das Robert-Koch-Institut hat heute mit 201,1 einen neuen Rekordwert bei der 7-Tage-Inzidenz gemeldet. Mediziner verlangen eine härtere Gangart, um besonders Gefährdete zu schützen. Der Ruf nach 2G-Regelungen wird lauter. Für Ungeimpfte dürften die Zeiten härter werden. Lehrer und Eltern sehen Lockerungen an Schulen in Rheinland-Pfalz zunehmend kritisch. Politiker schließen einen weiteren Lockdown für vollständig Geimpfte aus. Viel mehr Tests sollen jetzt helfen.