Wussten Sie, dass Sie einige Gemüsesorten wie Salat oder Lauch ganz einfach nachwachsen lassen können? "Regrowing“ macht es möglich und wir zeigen Ihnen wie.

Alles, was Sie dafür brauchen, ist ein Glas mit sauberem und lauwarmen Wasser und einen Topf mit Blumen- oder Gemüseerde. Sie benötigen nicht einmal einen Garten oder Balkon. Die Pflänzchen treiben bereits an einem hellen Platz auf der Fensterbank wieder neu aus.

Welches Gemüse eignet sich?

Besonders einfach nachzupflanzen sein Lauch und Frühlingszwiebeln. Aber auch Wurzelgemüse wie Karotten, Sellerie, Radieschen und Rettich eignen sich. Gerne können Sie es auch mit Minze, Salat und Kohlgemüse probieren.

picture-alliance / Reportdienste Picture Alliance Andrea Warnecke

Gemüsereste bilden neue Wurzeln

Zunächst müssen die Pflanzenreste neue Wurzeln im Wasserbad ausbilden. Wichtig ist, dass die Strünke und Wurzelstücke nicht zu kurz sind. SWR1 Gartenexperte Hans Willi Konrad vom Kompetenzzentrum Ökologischer Landbau in Bad Kreuznach (KÖL) empfiehlt einen Richtwert von etwa ein bis zwei Fingern. Zu kurze Exemplare tun sich schwer damit, neue Wurzeln auszubilden.

Das Wasser unbedingt täglich austauschen. Das beugt dem Verfaulen vor. Innerhalb von zwei bis drei Wochen bilden sich dann die neuen Wurzeln.

Ab in die Erde damit

Der nächste Schritt ist das Einpflanzen der neuen Triebe in Blumen- oder Gemüseerde. Jetzt sollte nicht vergessen werden, die Mini-Pflanzen regelmäßig zu gießen. Die Endprodukte sehen je nach Pflanzenart unterschiedlich aus. Hans Willi Konrad betont, dass nicht alle Gemüsesorten genau so nachwachsen, wie sie ursprünglich im Supermarkt ausgesehen haben.

Was kann man am Ende ernten?

Wurzelgemüse bildet nur Blätter aus. Diese eignen sich allerdings hervorragend dafür, Eintöpfen und Suppen mehr Würze zu verleihen oder als Dekoration. Die Blätter sollten schnell geerntet werden, bevor sie anfangen zu blühen und Samen ausbilden.

Einige Salatsorten wie der Romanasalat, aber auch Kohl und Lauch wachsen wieder als neue Blätter oder Stiele nach. Sie können sie wie gewohnt nutzen. Rechnen Sie allerdings damit, dass sich der Ertrag im Vergleich zu vorher verringert.

Sie können sogar Speisepilze nachzüchten. Setzen Sie die Stiele in Erde ein. Bedecken Sie sie bis auf die Spitze der Stiele mit Erde. Stellen Sie das Beet am besten in einen Raum, mit einer hohen Luftfeuchtigkeit und einer Temperatur zwischen 12 und 25 Grad Celsius. Champignons benötigen nicht einmal viel Sonnenlicht. Nach ein paar Tagen sollten neue Pilze gewachsen sein, die man ernten kann.

Freude für die ganze Familie

Das ist wunderbar! Da haben die Kinder ihren Spaß dran.

Regrowing ist nicht nur nachhaltig. Es ist zudem eine schöne Möglichkeit, Kindern den Wachstumskreislauf der Pflanzen zu zeigen. Sie können am direkten Beispiel beobachten, wie sich die Pflanze regeneriert und neues Pflanzenleben entsteht.

Probieren Sie den Trend also gerne zu Hause mit Ihren Kindern zusammen aus.