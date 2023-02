Ein neues Smartphone zu kaufen, kann schnell teuer werden. Um Geld zu sparen, lohnt es sich, gebrauchte Modelle in Erwägung zu ziehen. Dafür gibt es viele Plattformen, die von der Stiftung Warentest getestet wurden. Alexander Winkler aus der SWR Wirtschaftsredaktion weiß mehr darüber.

Der Umwelt zuliebe und um Geld zu sparen, sind gebrauchte Handys eine gute Option. Diese Smartphones sind auf vielen Plattformen zu finden, die sich auf generalüberholte Smartphones spezialisiert haben. Die Stiftung Warentest hat neun Anbieter getestet, die sogenannte "refurbished" Smartphones verkaufen. Worauf Sie beim Kauf achten sollten, erzählt Alexander Winkler aus der SWR Wirtschaftsredaktion.

SWR1: Wie viel kann ich sparen, wenn ich ein generalüberholtes Handy online kaufe?

Alexander Winkler: Das kann schon einiges sein. Die Stiftung Warentest hat bei einem gebrauchten Samsung Galaxy S20 mehr als 300 Euro gegenüber dem Neupreis gespart, und bei einem überholten iPhone 11 immerhin mehr als 230 Euro. Im Durchschnitt kann man rund ein Drittel sparen, so das Ergebnis. Je nach Anbieter sind sogar bis zu 50 Prozent drin. Der genaue Preisvorteil hängt am Schluss aber vor allem am Zustand des Geräts. Man kann nämlich beim Kauf entscheiden: Möchte ich ein neuwertiges Gerät, eins mit ein paar Gebrauchsspuren oder eines, das durchaus ein paar Macken im Gehäuse hat? Die Stiftung Warentest hat jeweils die schlechteste Kategorie gewählt. Und ab da gehts aufwärts: je schöner das Gerät ist, desto höher ist auch der Preis.

SWR1: Wenn ich tatsächlich ein Gerät der untersten Kategorie kaufe, mit welchen Mängeln muss ich denn da rechnen?

Winkler: Abgesehen von den angesprochenen äußerlichen Macken eigentlich mit keinen. Das ist das Versprechen der Anbieter: Die Geräte sollen voll funktionstüchtig sein, das Display intakt und auch der Akku sollte in der Regel mindestens 80 Prozent seiner ursprünglichen Kapazität haben. Im Test hat das leider nicht immer geklappt. Mal war der Lautsprecher-Ton verzerrt, mal war eine SIM-Sperre drin und man konnte nicht telefonieren. Einmal war der Autofokus der Kamera defekt. Die meisten Anbieter bieten aber eine Garantie auf die Geräte an und die Stiftung Warentest empfiehlt auch, solche Mängel zu reklamieren. Insgesamt fällt das Ergebnis positiv aus: 80 Prozent der getesteten Geräte wiesen keine Mängel auf. Einige Geräte waren sogar deutlich besser als von den Anbietern beworben.

SWR1: Worauf sollte man beim Kauf sonst noch achten?

Winkler: Meine wichtigste Empfehlung ist wohl das Alter: Man findet in den Stores zwar teils Geräte die 10 Jahre alt sind oder noch älter. Das Problem ist aber, dass es für so alte Modelle in der Regel keine Software-Updates mehr und nur wenige funktionierende Apps gibt. Bei allem was älter ist als maximal fünf Jahre wäre ich deswegen extrem vorsichtig. Ansonsten gilt: Wer auf der Suche nach dem besten Preis ist, der sollte auf jeden Fall die Angebote auf den unterschiedlichen Plattformen vergleichen – und zwar bis hin zur Farbe, denn weniger beliebte Farben sind oft günstiger!

Das Gespräch führte SWR1 Moderator Frank Jenschar.