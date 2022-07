Reben im Stress - Was macht die Hitze mit dem Wein?

Eine Hitzewelle hat in diesen Tagen den Südwesten im Griff. Die hohen Temperaturen in Verbindung mit der Trockenheit machen auch den Winzerinnen und Winzern zu schaffen. Welche Folgen hat die Hitze für die Rebe und die Trauben? Darüber reden Dominik Bartoschek und der SWR-Weinmann Werner Eckert in dieser Episode von "Trocken bis lieblich". Außerdem geht es um die Frage, wie sich Weintrinker am besten auf die Hitze einstellen: Welche Weine dürfen es sein? Und ist Alkoholfrei angesichts der Temperaturen vielleicht die bessere Alternative?