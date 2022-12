Razzia gegen Reichsbürger

per Mail teilen

Eine so große Polizeiaktion gegen die Reichsbürger-Szene hat es noch nie gegeben. Rund 3000 Beamte in elf Bundesländern, darunter auch Rheinland-Pfalz, waren beteiligt. 25 Menschen hat die Bundesanwaltschaft festnehmen lassen, darunter einen Adligen sowie eine ehemalige AfD-Bundestagsabgeordnete und amtierende Richterin. Ermittelt wird unter anderem auch gegen Soldaten des Kommandos Spezialkräfte der Bundeswehr. Das Netzwerk soll eine terroristische Vereinigung gebildet haben. Ziel: nicht weniger als der Umsturz des politischen Systems in Deutschland.