Raumtemperatur senken

Die Energiepreise sind astronomisch, der Drang zum Sparen bei der Heizung groß. Eine Frage bleibt: Bekomme ich bei niedrigeren Raumtemperatur ein Schimmelproblem? SWR1 Redakteurin Alice Thiel-Sonnen hat die Antwort.

Es muss die richtige Balance zwischen Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit gefunden werden. Eine Mindesttemperatur von 16 Grad sollte immer sein. Aber die Räume müssen auch nicht überheizt werden.

Lüften, Lüften, Querlüften

Regelmäßiges Lüften - das sollte auch immer sein. Wenn wir duschen, kochen oder wenn wir auch "nur" schlafen, entsteht Feuchtigkeit in der Raumluft. Und die sollte möglichst gleich raus. Mein Tipp: Am besten ein Fenster und die Tür für fünf Minuten ganz aufmachen. Das lüftet quer und die Luft im Raum wird regelrecht ausgetauscht. Also: feuchte, abgestandene Luft raus, frische rein. So haben Sie den Schimmel im Griff.

Ein bis zwei Grad gleich sechs Prozent

Ein Grad weniger Raumtemperatur würde schon rund sechs Prozent Heizkosten sparen. Wobei das noch nicht mit den neuen, deutlich höheren Gas- und Ölpreisen gerechnet ist. Und diese ein bis zwei Grad knapsen wir an der wohligen Wohnzimmertemperatur ab. Das werden wir im Sessel kaum spüren - aber im Geldbeutel!