In Deutschland sollen Muslime in Zukunft eine Moschee-Steuer bezahlen. Im Gegensatz zu christlichen Gemeinden, die von der Kirchensteuer profitieren, erhalten muslimische Gemeinden in Deutschland bislang keine staatlichen Fördermittel. Sie sind auf finanzielle Hilfen aus dem Ausland angewiesen - und machen sich auf diese Weise abhängig. Nun streiten sich Experten: Könnte eine Moschee-Steuer Radikalisierungen entgegenwirken?