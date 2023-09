Keine Chance für Temposünder: Ein neuartiges Gerät wird bei der Polizei in Koblenz eingesetzt. Es ist in einem kleinen braunen Koffer untergebracht und wird mit zwei Elektrokabeln dezent mit der Fahrbahn verbunden. Damit gehört der verräterische Radarwagen am Straßenrand der Vergangenheit an.

Sehen Sie hier einen Beitrag aus der SWF-Sendung "Landesschau" vom 1.8.1983.