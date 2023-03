Schon von Kindesbeinen an hat das Kino Quentin Tarantino geprägt. Gemeinsam mit seinen Eltern ging der junge Quentin häufig in Los Angeles ins Kino.

Schon in jungen Jahren schaute der 1963 geborene Quentin Tarantino Filme, die vielleicht nicht unbedingt das idealste Programm für seine jungen Kinderaugen waren. Mit acht und neun Jahren hatte er schon Filme gesehen wie "Der Pate" mit Al Pacino und Marlon Brando oder auch "Dirty Harry" mit Schauspiellegende Clint Eastwood.

Quentin Tarantino: Ein Leben für den Film

Quentin Tarantino hat seine Jugendzeit viel lieber vor dem Fernseher oder der Leinwand verbracht als im Klassenzimmer. Er bricht die Highschool ab und jobbt stattdessen in einem Kino und einer Videothek. Aber auch in seiner Freizeit widmet Tarantino sich weiterhin mit großer Begeisterung der cineastischen Welt – zwei bis drei Filme täglich soll er geschaut haben.

Nach und nach arbeitet sich Tarantino immer mehr in die Filmwelt ein, schreibt Drehbücher, besucht eine Schauspielschule und auch einen Filmworkshop von Schauspieler Robert Redford. Sein erster großer Erfolg wird der Film "Reservoir Dogs", den Schauspieler Harvey Keitel zu großen Teilen finanzierte. Der Film wurde ein absoluter Erfolg und ist bis heute ein Kultklassiker.

"Reservoir Dogs" war der Durchbruch für Hollywoodlegende Quentin Tarantino. dpa Bildfunk picture alliance/United Archives | Publicity Still

Ich möchte der Dirigent sein und das Publikum ist mein Orchester!

Hollywoodstars und tolle Musik

Die Filme von Quentin Tarantino zeichnen sich neben intelligenten und humorvollen Dialogen vor allem auch durch die feine Auswahl der Musik aus. Als da wäre zum Beispiel "Misirlou" aus dem Film "Pulp Fiction" oder "Stuck in the Middle with You", der in einer der bekanntesten Szenen aus dem Film "Reservoir Dogs" unterlegt wird. In der Szene foltert Schauspieler Michael Madsen sichtlich amüsiert einen anderen Mann und tanzt dabei zur Musik von Stealers Wheel.

Dick Dales Kultsong "Misrilou" mit dem kultigen Surfgitarrensound ist untrennbar mit dem Filmklassiker "Pulp Fiction" von Quentin Tarantino verbunden. dpa Bildfunk picture alliance / ZUMAPRESS.com | Michael Goulding

Neben Michael Madsen gibt es eine Vielzahl anderer Hollywoodstars, die Quentin Tarantino immer wieder für seine Filme engagiert. Dazu zählen unter anderem: Uma Thurmann, Samuel L. Jackson, Tim Roth, Harvey Keitel, Steve Buscemi, Brat Pitt und Leonardo DiCaprio.

Die Filme von Quentin Tarantino

Quentin Tarantino hat bei verschiedensten Filmproduktionen die unterschiedlichsten Jobs übernommen. Am bekanntesten ist er jedoch als Regisseur dieser Filme geworden:





1992: Reservoir Dogs – Wilde Hunde

1994: Pulp Fiction

1997: Jackie Brown

2003: Kill Bill – Volume 1

2004: Kill Bill – Volume 2

2007: Death Proof – Todsicher

2009: Inglourious Basterds

2012: Django Unchained

2015: The Hateful Eight

2019: Once Upon a Time in Hollywood

Quentin Tarantino wurde für seine Arbeit mehrfach ausgezeichnet. Darunter fallen einige Golden Globe Auszeichnungen sowie auch zwei Oscar-Auszeichnungen für seine Filme "Pulp Fiction" und "Django Unchained".