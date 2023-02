per Mail teilen

Der russische Präsident Putin hat eine Rede zur Lage der Nation gehalten. Aus seiner Sicht ist der Westen an allem Schuld, auch an der Situation in der Ukraine. Russland sei nicht zu besiegen – weder militärisch noch wirtschaftlich oder politisch. Unterdessen ist ein Geheimdokument aus dem Kreml aufgetaucht. Darin soll eine schrittweise Übernahme des Nachbarlandes Belarus geplant sein. Ist das ein Vorgeschmack auf Putins nächste Ziele?