„Ich mach mir die Welt, wie sie mir gefällt.“ Wladimir Putin hält es offenbar mit Pipi Langstrumpf: Neue Rechtfertigung für den Ukrainekrieg ist nun, dass der Westen angeblich eine Invasion geplant habe. Die Erzählung vom Nazi-Regime in Kiew hat bei Putin ausgedient. In seiner Rede zum „Tag des Sieges“ über Hitlerdeutschland, hat Putin keine neue Offensive in der Ukraine und keine Generalmobilmachung angekündigt. Welche Schlüsse kann man daraus ziehen?