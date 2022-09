In den von Russland besetzten Regionen in der Ukraine wird in Referenden darüber abgestimmt, ob sie zu Russland gehören wollen. International wird dieser Schritt massiv kritisiert. Wie blicken die Menschen in der Ukraine auf eine mögliche Spaltung ihres Landes? Und wie sind dort die Reaktionen auf die neuen Drohgebärden Putins?

Über die Stimmung haben wir mit Christoph Brumme gesprochen. Er lebt in Poltawa in der Zentralukraine. Guten Morgen Herr Brumme!