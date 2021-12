per Mail teilen

Das Helfer-Shuttle im Ahrtal geht in die Winterpause. Die Hauptaufgaben seien jetzt erfüllt, erzählt uns Koordinator Thomas Pütz uns im SWR1 Interview.

Knapp 500.000 Kilometer hat der Helfer-Shuttle bisher zurückgelegt. Mit Erfolg wurden Hilfesuchende und Helfer in den Flutkatastrophengebieten zusammen gebracht.

Welche Projekte stehen 2022 an?

Im März soll es dann auch schon weiter gehen. Dann möchte sich die Organisation Großprojekten widmen, so Orgianisator Pütz. Geplant sei beispielsweise eine große Aufräumaktion. Der Müll, der sich durch die Flut angesammelt hat, muss beseitigt werden. Sonst werde es im Frühjahr für Vögel eventuell problematisch. Sie könnten die Abfälle in ihre Nester mit einbauen. Deshalb soll rechtzeitig Ordnung in die Natur gebracht werden.

"Da steht alles unter der Überschrift: Wir machen unser Ahrtal wieder schön. Es ist ja wunderschön [...], aber wir haben hier noch sehr viel Müll liegen."

Können Helfer im Winter trotzdem unterstützen?

Ehrenamtliche Helfer können auch während der Winterpause selbstständig ins Ahrtal fahren. Zur Orientierung stehen Scouts in den Dörfern bereit. Dort geben sie Auskunft darüber, wo gerade Unterstützung benötigt wird, so Pütz.

Das Gespräch führte Michael Lueg.