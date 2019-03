Psychische Erkrankungen So erkennen Sie Anzeichen einer Depression

Dr. Manfred Lütz ist Psychotherapeut und sagt in SWR1 Der Vormittag, der Begriff "Burnout" sei heute ein Mode-Begriff. "Wir müssen aufpassen, dass wir in unserer Gesellschaft nicht alle möglichen Phänomene für krank erklären, so dass dann die wirklich Kranken keine Therapieplätze mehr bekommen, wie es in Deutschland mittlerweile ist."