Nach den Stromausfällen in Spanien und Portugal haben wir mit Prof. Dominik Häring von der TH Bingen über die Sicherheit der deutschen Stromnetze gesprochen.

In Teilen Spaniens und Portugals ist am Montag der Strom ausgefallen. Kann so etwas auch bei uns passieren oder sind unsere Netze sicherer? Wir haben mit Dominik Häring über die Sicherheit bei deutschen Stromnetzen gesprochen. Er ist Professor für Elektrische Energietechnik an der Technischen Hochschule in Bingen.

Trotz sicherer Stromnetze in Deutschland: Ausfälle denkbar

SWR1: Ist so ein Ausfall tatsächlich auch bei uns denkbar?

Dominik Häring: Grundsätzlich kann man sagen, auszuschließen ist nie etwas. Aber ich denke, man kann beruhigen. Wir haben in Deutschland ein außergewöhnlich stabiles Stromnetz. Wir haben Redundanzen im System.

Das heißt, wir können, wenn solche Fälle auftreten, auf redundante Systeme umschalten. Man spricht hier von einem sogenannten (n-1)-Prinzip. Unterm Strich muss man sagen, dass wir hier in Deutschland ein sehr stabiles und zuverlässiges Energiesystem haben.

SWR1: Sind die Stromnetze in Spanien, Portugal oder Deutschland so unterschiedlich?

Häring: Unterm Strich sind die Energiesysteme verhältnismäßig gleich. Man kann sogar sagen, dass wir in Deutschland mit dem spanischen System über ein sogenanntes europäisches Verbundsystem gekoppelt sind.

Es gibt aber verschiedene Sicherheitsmechanismen, die dann eingreifen, wenn Vorfälle in einem regionalen Netz, wie jetzt eben in Spanien eintreten. Durch diese Schutzmechanismen kann man dann die Netze untereinander entkoppeln so, dass wir hier in Deutschland von diesem Vorfall […] eben nicht betroffen sind.

Dank Investitionen: Sichere Stromnetze in Deutschland

SWR1: Warum sind wir mit unseren Netzen dann doch ein bisschen sicherer, im Vergleich zu anderen Ländern?

Häring: Weil wir […] sehr viel in die Netze investieren. Wir tun sehr viel dafür, dass die Netze eben auf der einen Seite redundant ausgeführt sind, dass wir sie aber auch so leistungsstark ausführen, dass wir auch in der Zukunft auch einen großen Anteil erneuerbarer Energien über kurze Zeiträume und weite Strecken transportieren können.