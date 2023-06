Dass Podcasts gekommen sind, um zu bleiben, das ist vielen Fans schon lange klar! Und der Podcastmarkt wird immer größer und unübersichtlicher. Darum gibt es von uns eine Reihe an Empfehlungen für jeden Geschmack.

Podcasts hören, das geht in vielen Momenten im Alltag. Beim Autofahren, beim Sport, beim Hausputz oder einfach beim Entspannen auf der Couch. Und bei über zigtausend deutschsprachigen Podcasts ist auch für jeden Geschmack etwas dabei.

Eines der beliebtesten Genres in Deutschland sind True-Crime-Podcasts, in denen über wahre Verbrechen gesprochen wird. Für den Start in den Tag gibt es auch eine ganze Reihe unterschiedlicher Newspodcasts. Außerdem gibt es Beziehungspodcasts, Wissenspodcasts, Podcasts zu Fußballvereinen und und und...

Aufgrund der Masse der verschiedenen Podcasts geben wir hier ein paar Empfehlungen für die beliebtesten Genres True Crime, Wissen und Nachrichten.

Sprechen wir über Mord?

Haben Serienmörder eine bestimmte Handschrift? Wie freundlich darf ein Richter sein? Ist Strafe gleich Gerechtigkeit? ARD-Terrorismusexperte Holger Schmidt und der ehemalige Bundesrichter Prof. Dr. Thomas Fischer sprechen im SWR2 True Crime Podcast "Sprechen wir über Mord!?" über wahre Verbrechen.

Als Gäste im Podcast waren unter anderem auch schon Ex-Bundeskanzlerin Angela Merkel, Popstar Benjamin Griffey alias Casper und die ehemalige SWR-Musikredakteurin und Moderatorin Christiane Falk.

5 Minuten vor dem Tod

Ein True-Crime-Podcast für junggebliebene Podcastfans mit der spannenden Frage: "Was passierte in den fünf Minuten vor dem Mord? Und was danach?"

Luisa und Joost begeben sich auf Spurensuche und zeichnen anhand echter Gerichtsurteile den Verlauf von Mordprozessen nach. Der Podcast zeigt außerdem, wieso Richter so entscheiden, wie sie entscheiden. Unterstützt werden Luisa und Joost dabei von SWR Reporterin Elena, die das komplizierte Rechtssystem so erklären kann, dass es jeder versteht.

MAFIA LAND

Im Jahr 2018 wird Mario L. im Zuge einer Großrazzia der italienischen Polizei verhaftet und vor Gericht gestellt. Die Ermittler werfen ihm vor, ein wichtiger Statthalter der kalabrischen Mafia-Organisation Ndrangheta zu sein. Sein erstes Restaurant "Da Mario" war in den 80er und 90er Jahren einer der Hotspots für Promis, Politiker, aber auch für Leute wie Sie und uns.

In diesem Lokal soll Mario L. aber nicht nur seine Kunden bewirtet, sondern auch Geld für die Ndrangheta gewaschen haben. Wie soll das konkret funktioniert haben? Birgit Tanner und Helena Piontek gehen der Frage nach, wie viel Einfluss die Ndrangheta in Baden-Württemberg hat.

SWR2 Wissen

Jeden Tag gibt es eine neue Folge, die sich mit Themen aus den Bereichen Gesundheit, Geschichte, Wissenschaft und Weltgeschehen auseinandersetzt. Dabei zeichnet der Podcast dadurch aus, wichtige Zusammenhänge gut zu erklären, die Themen gründlich zu recherchieren und überraschende Hintergründe aufzudecken.

Quarks Daily

Der tägliche Wissenspodcast, perfekt für den Alltag. Ihre Themen wissenschaftlich geprüft: Es gibt so viele Fragen, die auf eine Antwort warten und so viele Entscheidungen, die zu treffen sind. Quarks hilft dabei, sich gut zu orientieren. Auf Basis wissenschaftlicher Expertise und Studien. Und gleichzeitig wird im Podcast nach guten Ideen für nachhaltige Lösungen gesucht.

Im Podcast werden beispielsweise auch Fragen geklärt wie: "Wird man auch ohne Seife unter der Dusche richtig sauber?" Oder "Wie nachhaltig ist eigentlich Camping?"

Quarks Daily – Das tägliche Wissensupdate

Fakt ab!

Eine Folge Wissenschaft, die kurios ist und wirklich Spaß macht, gibt's jeden Freitag im Podcast "Fakt ab!". Dabei sprechen die drei Hosts in unterschiedlichen Kombinationen über die verrücktesten Wissenschaftserkenntnisse der Woche und beantworten Fragen, die niemand gestellt hat, aber die durchaus spannend sind.

Kann es den Zombie-Pilz aus der Erfolgsserie "The Last of Us" wirklich geben? Wieso sieht man im Winter seinen Atem, einen Pups aber nicht? Könnten die Drachen aus "Game of Thrones" in unserer Welt auch fliegen?

Die drei Wissenschaftsfreaks von "Fakt ab!", vergraben sich unter der Woche in den Tiefen aller möglichen Studien und besprechen freitags ihre Funde. Die sind bahnbrechend – oder einfach irgendwie herrlich schräg.

0630 – der News-Podcast

Gut eine Viertelstunde dauert der Newspodcast, der jeden Morgen um 06:30 Uhr veröffentlicht wird. Dabei bereitet einen das junge Podcastteam perfekt vor für die wichtigsten Meldungen des Tages, ohne dabei zu komplex zu werden. Neben den wirklich wichtigen Nachrichten sprechen Flo, Minh Thu und ihre anderen Kollegen auch über Kurioses und Kleinigkeiten zum Angeben im Büro.

0630 – der News-Podcast in der ARD Audiothek

Tagesschau in 100 Sekunden

Bei diesem News Podcast ist der Name Programm. Alle wichtigen Infos zum Tag in weniger als zwei Minuten. Der kleine Newspodcast für alle, die wirklich keine Zeit haben, aber trotzdem über die wichtigsten Nachrichten des Tages informiert bleiben wollen.

Tagesschau in 100 Sekunden

SWR Aktuell im Gespräch

Jeden Tag führt SWR Aktuell interessante Gespräche über die Topthemen aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Sport – eben alles, was die Gesellschaft bewegt. In "SWR Aktuell im Gespräch" wird eingeordnet, aufklärt und nachgebohrt bei Menschen, die etwas zu sagen haben.