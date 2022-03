Das neue Podcast-Angebot der ARD ordnet Hintergründe und Fakten zum Krieg in Europa ein. Es soll eine Orientierungshilfe bei der aktuellen Informationsflut darstellen.

"Alles ist anders – Krieg in Europa" ist der Titel des Podcasts. Mehrmals wöchentlich soll eine neue Folge erscheinen.

"Besondere Zeiten brauchen besondere Podcasts"

Für viele Menschen, die in Deutschland aufgewachsen sind, war Krieg entweder schon lange her oder sehr weit weg. Frieden ist schon selbstverständlich geworden. " Das ist seit letztem Donnerstag vorbei. Seitdem ist alles anders ", so Podcast-Host Caro Bredendiek in der ersten Folge.

Der neue Podcast soll mit Hintergrundwissen begleiten und die aktuelle Situation einordnen und erklären. Außerdem dient er als Orientierungshilfe beim derzeitigen Informationstempo. " Es ist schwer genug alles mitzubekommen, was im Moment tagtäglich passiert ", erklärt Podcast-Host Alexander Moskovic.

In jeder Folge soll ab jetzt ein neuer Aspekt des Krieges genauer betrachtet werden. Die erste Folge thematisiert den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj. Sie erklärt seinen Werdegang und wofür er politisch steht.

Alles ist anders - Folge 1: Wer ist Selenskyj?