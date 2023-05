per Mail teilen

Pierce Brosnan ist bereits in viele verschiedene Rollen geschlüpft. Mal klassisch elegant als James Bond, mal ganz romantisch wie in "Mamma Mia". Nun wird der Schauspieler 70 Jahre alt.

Vier Mal trat Pierce Brosnan als Agent 007 im Smoking auf. Davor gab er von 1982 bis 1987 in der Krimi-Serie den Detektiv Remington Steele. Für seine Leistung in "Mamma Mia" erhielt er 2009 die "Goldene Himbeere" als schlechtester Nebendarsteller.

Heute rettet Pierce Brosnan nicht mehr die Welt, sondern Wale – zusammen mit seiner Frau Keely Shaye Smith ist er sehr aktiv im Umweltschutz. Sonst malt er viel, liebt Stand-up-Paddling und dreht hin und wieder auch noch Filme, wie zuletzt den Actionfilm "Black Adam".

