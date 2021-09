Pflegxit und der Protest der Pflegerinnen und Pfleger

per Mail teilen

Bundesweit geht heute das Pflegepersonal auf die Straße, um gegen schlechte Arbeitsbedingungen, schlechte Bezahlung und geringe Wertschätzung zu protestieren. Wir reden mit einem Vertreter des deutschen Verbandes für Pflegeberufe oder des deutschen Pflegerates. Wir werden erklären, wo die größten Schwierigkeiten für die Berufsgruppe liegen, welche Forderungen gestellt werden und fragen, ob der Pflegxit überhaupt noch zu stoppen ist? Wir schauen nach Mainz, dort gibt es heute das so genannte Pflege-Tribunal. Und wir lassen uns von einer Mainzer Pflegerin ihren Alltag in der Klinik schildern und erzählen, was das mit ihrem Alltag zu Hause macht und treffen einen Menschen der trotz aller negativer Rahmenbedingungen mit über 50 seine Berufung gefunden hat und zum Altenpfleger umgeschult hat.