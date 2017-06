Pflegeroboter Wollen wir den automatischen Krankenpfleger?

Ein Roboter, der Zärtlichkeit spendet oder einem pflegebedürftigen Menschen das Essen verabreicht, ist noch in weiter Ferne. Die Robotik im Bereich der Medizin und Pflege steckt noch in den Kinderschuhen. Und doch ist es Zeit, ein paar ethische Fragen zu stellen.

Intelligente Systeme in der Pflege unumgänglich

Der Deutsche Ethikrat beschäftigte sich diese Woche im Rahmen seiner Jahrestagung mit so genannten autonomen Systemen. Ein wichtiges Anwendungsfeld: die Pflege im Privathaushalt und im Heim. Noch ist das Angebot an roboterartigen Pflegemaschinen überschaubar. Aber spätestens wenn die Babyboomer alt und gleichzeitig die Ärzte und Krankenschwestern weniger werden, benötigen wir zumindest teilautonome Unterstützungssysteme, um das Niveau in der Pflege und Medizin zu halten oder womöglich zu verbessern.

Der Roboter unterstützt ältere Menschen im häuslichen Umfeld und das Pflegepersonal in Pflegeeinrichtungen.

Die Entwicklung schreitet voran

Schon heute gibt es Rollatoren, an die ein roboterähnlicher Greifarm montiert ist. Er kann Bewegungen ausführen, die älteren Menschen schwer fallen, zum Beispiel über Kopf greifen. Das kann im Bad oder in der Küche eine große Erleichterung sein. Auch Systeme, die beim Gehtraining oder beim Baden unterstützen, sind in der Entwicklung. In Asien ist man schon ein paar Schritte weiter. Japaner entwickeln robotische Aufstehhilfen oder Krankenbetten, die sich in einen Rollstuhl verwandeln lassen. Und sie arbeiten an einem Roboter, der Demenzkranke bei Laune hält. Für viele hierzulande eine Horrorvorstellung.

Systeme werden angenommen

Die Geräte, die es bislang in Deutschland zu kaufen gibt oder die im Testeinsatz sind, werden erstaunlich gut angenommen, schildert Dr. Birgit Graf vom Fraunhofer-Institut für Automatisierung in Stuttgart. Während bei jüngeren Menschen die Skepsis relativ ausgeprägt ist, sind Menschen, deren Kräfte allmählich nachlassen, intelligenten Systemen gegenüber meist aufgeschlossen. Sie haben kaum Angst vor Missbrauch der gesammelten Daten und sie verbinden mit den Assistenzsystemen die Hoffnung, länger selbstständig leben zu können und nicht auf fremde Hilfe angewiesen zu sein.

Autonom bleiben

Autonomie ist für ältere Menschen ein wichtiges Thema. Doch die Entwicklung kann auch umschlagen: Je autonomer ein Roboter handelt, desto weniger Autonomie bleibt für den Patienten. Wenn etwa eines Tages der Roboter entscheidet, wann der Mensch was isst, dann ist etwas schief gelaufen. Maschinen dürfen immer nur das tun, was der Mensch nicht mehr kann, mahnte bei der Tagung des Ethikrates der Theologe und Philosoph Prof. Arne Manzeschke. Sonst gehen motorische, sensorische und kognitive Fähigkeiten des Patienten verloren.

Letztlich ist die Politik gefragt

Wenn langfristig der Mensch durch die Maschine ersetzt wird, besteht auch die Gefahr, dass die menschliche Zuwendung auf der Strecke bleibt. Der Einsatz intelligenter Systeme könnte letzten Endes dazu führen, dass Arbeitsplätze abgebaut werden. Schließlich müssen Pflegeheime und Pflegedienste kostengünstig arbeiten.

Mehr Zeit für Zuwendung

Doch man kann es auch umgekehrt sehen: Pflegekräfte, die durch Maschinen entlastet werden, haben mehr Zeit, sich um die emotionalen Bedürfnisse der ihnen anvertrauten Menschen zu kümmern. Außerdem schonen sie ihre Gesundheit, haben weniger Stress und weniger Rückenprobleme, sind also insgesamt ausgeglichener. Hier wird es darauf ankommen, welchen Wert die alternde Gesellschaft der Mitmenschlichkeit einräumt und welche Rahmenbedingungen die Politik schafft.

Mensch und Maschine müssen sich ergänzen

Sowohl in der Pflege als auch in der Medizin werden, so die Experten bei der Tagung des Ethikrates, nur teilautonome Systeme auf den Markt kommen. Niemand will den Arzt, die Krankenschwester oder den Pfleger durch vollständig autonome Roboter ersetzen. Denn das beste Therapeutikum ist immer noch der Mensch. Nur er kann intuitiv und empathisch erfassen, was einem Patienten gerade gut tut. Dennoch sind intelligente Assistenzsysteme bei hochkomplexen Vorgängen wie zum Beispiel in der Intensivmedizin wertvoll und erforderlich.

Rollstuhlfahrer Sascha Dohrn bedient mit einer Mundsteuerung den Roboter Marvin, der ihm eine Flasche Wasser reichen soll.