Die Inzidenzen sinken, die Lebensfreude steigt. Warum also nicht mal wieder verreisen? Österreich, Italien und Griechenland erleichtern schon an diesem Wochenende die Einreise aus Deutschland, aber auch in Rheinland-Pfalz hoffen Hotels, Campingplätze und Biergärten auf Besucher spätestens ab Pfingsten.