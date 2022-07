Viele Branchen in Deutschland suchen derzeit verzweifelt Arbeitskräfte. Als Folge von Corona fehlen vor allem in der Gastronomie und im Luftfahrtbereich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, in anderen Bereichen wirkt sich der demographische Wandel aus: die Baby-Boomer-Generation geht nach und nach in den Ruhestand, jüngere Menschen legen Wert auf eine gute Work-Life-Balance. All das zusammen führt zu einem gravierenden Mangel an Fachkräften. Ist unser Wohlstand dadurch in Gefahr?