Personalengpässe durch Corona

Immer mehr Arbeitnehmer fallen aufgrund einer Corona-Erkrankung aus. Was Arbeitnehmer und Arbeitgeber jetzt beachten sollten.

Durch die hohen Corona-Fallzahlen und die hohen Krankheitsstände droht eine Überlastung der aktuell noch gesunden Mitarbeiter, meint Prof. Dr. Laura Venz, Professorin für Arbeits- und Organisationspsychologie an der Leuphana Universität Lüneburg. "Das ist ein sehr großes Problem, dass man im Hinterkopf behalten muss. Es ist wichtig gegenzusteuern." Im schlimmsten Falle könne es zum Wechsel des Berufs aufgrund von Überbelastung kommen.

Szenario war bekannt

Aktuell fallen laut der Krankenkasse IKK Südwest nämlich so viele Menschen wie noch nie in der Pandemie aus. Für die Psychologin ist dieses Ergebnis nicht überraschend. Nahezu alle Expertinnen und Experten hätten das Szenario, dass es durch Omikron zu Personalengpässen kommt, schon lange vorhergesagt. Durch die Quarantäne- und Isolationsregelungen müssten sich viele Menschen zurzeit krankmelden und könnten nicht zur Arbeit gehen.

Arbeitgeber sind gefordert

Laut der Expertin sei es richtig, zunächst Arbeitgeber nach Maßnahmen zu fragen. "In allererster Linie ist es wichtig anzuerkennen, dass eine Person die Leistung von zweien erbringt und die eigene Gesundheit aufrecht erhält", sagt Venz. Es gelte nun realistische Ideen zu entwickeln, was leistbar ist - und was nicht. Außerdem empfiehlt sie eine Priorisierung der Aufgaben. Es müsse klar sein, welche Aufgaben unbedingt geleistet werden müssen und welche nicht.

Auch Arbeitnehmer sind gefragt

"Es gibt Berufe, in denen die Chefs das Pensum nicht richtig einschätzen können", erklärt Prof. Laura Venz das Problem. Hier müssten Arbeitnehmer selbst aktiv werden und die Informationen weiterleiten. Relativ häufig würden jedoch Personen in Aktionismus verfallen und versuchen, das zusätzliche Pensum abzuarbeiten, ohne an die eigenen, langfristigen Folgen zu denken.

Gemeinsam Lösungen finden

Die Arbeitspsychologin hat noch einen abschließenden Tipp: "Gut kommunizieren, um gemeinsam mit dem Chef und im Team eine gute Lösung zu finden und eine faire Balance zu schaffen."

Das Interview führte Frank Harbeck.