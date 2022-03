"Es kann jede Minute passieren, dass man weggehen muss."

Malteser-Teamleiter Pavlo Titko in Lwiw

Nach fast vier Wochen Krieg ist die Lage in vielen Städten in der Ukraine dramatisch. Das erleben auch Helfer wie Pavlo Titko. Er ist Teamleiter der Malteser Hilfsorganisation in Lwiw und koordiniert dort die ankommenden Hilfslieferungen. Michael Lueg hat mit Pavlo Titko gesprochen.

Das Gespräch führte Michael Lueg.