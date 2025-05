Ikonen der Neuen Deutschen Welle

Paso Doble sind mit einem überraschenden Cover des NDW-Kultsongs "Da Da Da" der Band Trio zurück.

Paso Doble ist eines der prägendsten Duos der Neuen Deutschen Welle, gegründet 1983 von dem Produzenten und Keyboarder Frank Oberpichler und seiner Frau Sängerin Rale. Bekannt wurden sie 1985 mit ihrem Hit "Computerliebe".

Jetzt kehren sie mit einer ganz besonderen Hommage zurück, einer neuen Version des legendären Hits "Da Da Da" der Band Trio. Im SWR1 Musikinterview erzählen sie, wie es dazu kam und blicken zurück auf die wilden 80er.

Paso Doble covern NDW-Hit

SWR1: Ihr habt Euch mit "Da Da Da" von Trio den NDW-Hit aller NDW-Hits als Coverversion rausgesucht. Wie kam es dazu?

Frank Oberpichler: Wir machen viele Auftritte für Ü 40-, Ü 50-, Ü 60-Partys und haben gedacht, es gibt noch einen Song, der in diese Riege der Songs gehört, die man auch auf diesen Partys spielen muss. Das war der eine Grund, dass wir für unser Live-Programm gerne noch etwas Catchiges haben wollten. [… ]

Dazu gibt es noch die Riesengeschichte, dass Rale und ich die Band entdeckt haben. Wir waren 1981 auf einer Party in Großenkneten, wo Stefan noch Gymnasiallehrer war und er hatte eine Band. Plötzlich machten die zu dritt ein Programm für unsere Partygäste. Und wir sind vom Glauben abgefallen, wie geil das war. Dann bin ich hin zu ihm, hab' gesagt: "Ich vermittle Dich hier an eine Hamburger Firma, das müsst ihr groß machen." Dann sind die nach Hamburg und haben damit großen Erfolg gehabt.

SWR1: Damit haben Euch Trio eine ganze Menge zu verdanken.

Frank Oberpichler: Ja, das war mehr so 'ne Spaßmucke und plötzlich steht Stefan auf in seinem viel zu großen Anzug mit diesem kleinen Keyboard und verzieht keine Miene. [… ] Die 80er waren ja auch diese Zeit, wo man bitte verrückt sein musste und durfte - und die waren wirklich verrückt.

Paso Doble - DA DA DA ICH LIEB DICH NICHT DU LIEBST MICH NICHT AHA AHA AH AHA (Official Video)

SWR1: Ihr habt den Song nochmal wiederbelebt. Hattet Ihr das alte Casio Keyboard noch oder ist das gesampelt?

Frank Oberpichler: Ich hab' mir die Freiheit genommen, die er ersten zwei Takte zu sampeln und dann darunter zu legen. Ich denke, dass Stefan nichts dagegen hat. Wir haben das mit unserem Leib und Magen DJ und Produzenten Kai Soffel alias DJ KC gemacht. Der hat dann noch mal was hinzugefügt, diese merkwürdige Sequenz, die, das sehr eigen gemacht hat und eben nicht auf dem Original drauf ist.

"Computerliebe" von Paso Doble: Ein Evergreen

SWR1: Ihr selbst habt auch Klassiker hinterlassen, vor allem "Computerliebe". Der Song ist auch 40 Jahre später noch sehr lebendig und wann immer er läuft, singen die Leute mit. Das muss doch ein tolles Gefühl für Euch sein?!

Rale Oberpichler: Ja, das ist auch toll, nicht nur, wenn du auf der Bühne bist. Es ist auch ein super Gefühl, wenn die Leute die Texte beinahe besser können als du selbst, aber auch so. Ich bin immer noch sehr stolz drauf. Das ist einfach ein richtiger Evergreen geworden und damit hatte man natürlich nicht gerechnet.

Frank Oberpichler: Es ist eben immer noch so aktuell. Wenn du in die Gesichter der Leute blickst, wenn wir dann spielen, merkst du, dass dieses Thema - gerade mit KI - total brisant ist. Wir waren da eigentlich 40 Jahre voraus. Und das es jetzt immer noch so interessant ist, turnt natürlich wirklich an.

Computerliebe (Die Module spielen verrückt)

Paso Doble bei der ZDF-Hitparade

SWR1: Euer Auftritt mit dem Song in der ZDF-Hitparade bei Dieter Thomas Heck ist unvergesslich. Welche Erinnerungen habt Ihr an diesen Moment?

Rale Oberpichler: Das war wirklich dermaßen aufregend, auch für uns. Das war so das erste wirklich ganz Große. Ich weiß noch, dass ich nachmittags im Bett lag, im Hotel mit Kamillentee, weil ich dachte, ich bin jetzt krank, weil ich so nervös und so aufgeregt war – ein Abenteuer.

Frank Oberpichler: Wir hatten ganz merkwürdige Klamotten an und haben uns auch etwas Merkwürdiges an Tanz ausgedacht. Wir haben mit einem amerikanischen Choreografen zusammengearbeitet, der uns auch diese Klamotten geschneidert hat. Wir sahen so 'n bisschen computermäßig aus und die Hitparade war damals doch mehr 'ne Schlagersendung.

Wir waren da schon richtige Aliens. Ich weiß noch genau, wie wir dann mit Roland Kaiser um den Sieg stritten. Er hatte dieses "Flieg mit mir zu den Sternen" und plötzlich geht der Balken bei "Computerliebe" weiter als sein Balken. Dieses Gefühl werde ich nie vergessen.

Paso Doble - Computerliebe at Hitparade 1985

Das (private) Erfolgsgeheimnis von Paso Doble

SWR1: Ihr seid nicht nur 40 Jahre eine Band, sondern auch über 40 Jahre ein Paar. Das ist selten im Pop-Business. Was ist Euer Erfolgsrezept?

Frank Oberpichler: Bei null anfangen und sich fragen, mache ich alles richtig und liebe ich den anderen noch?

Rale Oberpichler: Ganz genau. Ich würde sagen, dass man wirklich jeden Tag feiert, dass das jetzt so ein Jubiläumsjahr ist, aber im Grunde genommen jeder Tag so ein Jubiläum sein soll.