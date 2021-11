"Ein Lockdown für Ungeimpfte wird nichts bringen"

per Mail teilen

Die Politik diskutiert inzwischen wieder, wie hart die Maßnahmen ausfallen müssen, damit die vierte Corona-Welle gebrochen und das Gesundheitssystem entlastet werden kann. Wir haben mit dem Pandemieforscher Professor Thorsten Lehr darüber gesprochen, was es dazu wirklich bräuchte.

Lehr fordert in der aktuellen Situation unter anderem massive Kontaktbeschränkungen, um die Zahl der Neuinfektionen zu senken: "Das heißt, wir müssen dafür sorgen, dass wir Großveranstaltungen einschränken, und dass wir natürlich auch Treffen im Privaten reduzieren." Dabei geht es vor allem darum, so eine Entlastung des Gesundheitssystems zu erreichen, so Lehr weiter.

Lockdown

Einen Lockdown für Ungeimpfte, wie in Österreich, hält der Pandemie-Forscher bei uns nicht für zielführend: "Ein Lockdown nur für Ungeimpfte wird letztendlich nichts bringen. Zum Ersten lässt sich ein solcher Lockdown nicht kontrollieren und zum Zweiten sind Geimpfte und noch nicht Geboosterte auch Mitüberträger des Virus, wenn auch in verringerter Form." Lehr vertritt die Ansicht, dass ein genereller Lockdown für alle die einfachste und effizienteste Art im Umgang mit der aktuellen Situation darstellt.

Wir müssen über eine Impfpflicht sprechen!

Im Bezug auf die Forderung nach einer generellen Impfpflicht vertritt der Pandemieforscher, mit Blick auf kommende Wellen und den kommenden Winter, eine klare Meinung: "Wenn wir diese Pandemie und diese Wellen jemals wieder verlassen wollen und nächsten Winter nicht wieder vor der gleichen Situation stehen wollen wie jetzt, müssen wir dringend über eine Impfpflicht reden."

Ganz vorsichtiger Optimismus

Seit Beginn der Pandemie errechnet Lehr die Auswirkungen von Pandemie-Maßnahmen. Eine Aufgabe, die allerdings von Welle zu Welle schwieriger zu werden scheint. Trotzdem ist er, was den Verlauf der vierten Welle angeht ganz vorsichtig optimistisch: "Wir gehen eigentlich davon aus, dass sich jetzt die Lage durch 2G und 2G+ und einige etwas restriktivere Maßnahmen in Bayern vielleicht ein bisschen beruhigt. Die Frage wird sein, wie lange die Zahlen auf einem so hohen Niveau konstant bleiben."

Omikron-Variante? Kontakte reduzieren!

Im Bezug auf die jetzt aufgetauchte Omikron-Variante des Virus erklärt Thorsten Lehr, dass es für konkrete Pandemie-Modelle noch zu früh sei: "Aber es ist extrem wichtig, dass wir die Augen und Ohren offen halten und wenn diese Variante wirklich so ansteckend ist, wie es im Momentan erscheint, dass wir die Kontakte vorher reduzieren und nicht erst, wenn die Variante da ist. Dann könnte es zu spät sein."

Wer ist Professor Thorsten Lehr? Professor Thorsten Lehr SWR Thorsten Lehr ist Professor für klinische Pharmazie an der Universität des Saarlandes. Als Pandemieforscher und Pharmakologe entwirft er schon seit Beginn der Pandemie Modelle, die zeigen sollen, welche Auswirkungen welche Maßnahmen auf das Infektionsgeschehen und den Pandemieverlauf haben.

Das Gespräch führte SWR1 Moderator Michael Lueg.