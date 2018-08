Pampa oder Paradies? Unterwegs im Land der Minidörfer

Kein Bundesland hat mehr Kleinstgemeinden als Rheinland-Pfalz - alleine 72 sind deutschlandweit unter den Top 100. Aber wie lebt es sich in einem Dorf mit gerade einmal zwei Dutzend Bewohnern? Wie in der Pampa oder wie im Paradies?

Geschäfte, Ärzte und Schulen sucht man auf dem Land meist vergeblich. In manchen rheinland-pfälzischen Dörfern fährt aber nicht mal ein Bus zur Schule. Weniger noch: In einigen Minigemeinden in Hunsrück, Eifel oder Westerwald gibt es nicht mal mehr Nachwuchs. Von Rücklagen in der Gemeindekasse ganz zu schweigen.

Von etwas mehr als 2.000 Gemeinden im Land haben 140 zweistellige Einwohnerzahlen - und die Zahlen sinken. Spitzenreiter mit sage und schreibe zehn Bewohnern ist das Dörfchen Dierfeld im Landkreis Bernkastel-Wittlich.

Vom Aussterben bedroht?

Es ist kein Geheimnis, dass die Altersstruktur in diesen Gemeinden eher homogen ist. Oftmals liegt der Altersschnitt oberhalb des Renteneintrittsalters. Ein Grund ist die fehlende Infrastruktur. Ohne Bahnanbindung oder Anschluss an eine Schnellstraße ist das Pendeln zur Arbeit vielerorts kaum zu schaffen. Für die Betriebe wiederum ist es unmöglich, sich in den entlegenen Ecken des Landes anzusiedeln.

Aber es gibt auch Ausnahmen: Dörfer mit gut wirtschaftenden Höfen und Betrieben zum Beispiel oder solche, die Menschen aus der Stadt anziehen, die Jobs und Geld mitbringen.





Klein, aber oho

Die meisten kleinen Dörfer sind bei ihren Bewohnern beliebt, viele können sich nicht vorstellen, jemals von dort wegzuziehen. Liegt es an der unberührten Natur? An dem Zusammenhalt der Dorfgemeinschaft? Oder schlichtweg an dem unwiderruflichen Heimatgefühl?