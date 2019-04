Palliativmediziner Matthias Thöns zur künstlichen Lebensverlängerung "Sterben ist heute unwürdiger als früher"

Dr. Matthias Thöns: Ganz sicher ist Sterben heute unwürdiger als früher, weil die Medizin einfach viel, viel mehr Möglichkeit hat, am Lebensende einzugreifen. Diese Möglichkeiten werden zunehmend eingesetzt, um einfach nur die Sterbephase zu verlängern und die führt Menschen in sehr leidvolle Zustände.

Davon bin ich sehr überzeugt. Wir haben eine dramatische Zunahme der Intensivversorgung zuhause. 2003 hatten wir nur 500 Menschen, die zuhause intensiv versorgt wurden, mittlerweile sind es 40.000 bis 45.000, also Faktor 80. In der Zwischenzeit gibt es eine komfortable Vergütung von 600 bis 900 Euro pro Tag und das bringt Menschen in einem Beatmungssituation zuhause. Dort ist dann eine Intensivstation aufgebaut. Wir wissen einfach für den Großteil der Menschen, dass sie das selbst gar nicht wollen und dass das ein Zustand extrem schlechter Lebensqualität ist mit extrem hohen Leidenszuständen. Man wird also ständig abgesaugt, dann bimmelt ständig ein Monitor. Man hat sogar eine Befragung gemacht von weniger schwerbetroffenen Menschen und von denen hat fast jeder Zweite gesagt: Hätte ich das gewusst, dann hätte ich lieber den Tod gewählt. Das heißt, wir quälen Menschen tatsächlich mit zunehmender Medizintechnik, weil es möglich ist.