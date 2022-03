per Mail teilen

Der perfekte Zeitpunkt um Ostergras selbst zu ziehen, ist drei bis vier Wochen vor dem Osterfest. Mit diesen Tipps von SWR1 Gartenexperte Hans-Willi Konrad klappt es garantiert.

Welche Samen nimmt man für Ostergras?

Für saftig grünes Ostergras nimmt man keinen normalen Rasensamen, sondern am besten Getreide, sagt unser Gartenexperte: “Weizen, Dinkel, Gerste oder Hafer eignen sich sehr gut. Das Getreide kann man im Laden kaufen oder beim Bauern fragen, ob der einem etwas verkauft.”

Darauf sollten sie achten: Das Getreide für das Ostergras können sie ganz normal im Handel kaufen. Viele Märkte bieten Getreide in ganzen Körnern an. Wenn hier auf Bio-Qualität geachtet wird, kann man auch damit ganz einfach sein Ostergras selbst ziehen.

Hier keimt das Getreide nach dem Einweichen. Colourbox

Wie pflanze ich am besten ein?

Das gewünschte Gefäß wird mit Erde, Baumwoll-Watte oder ganz einfach Küchentüchern ausgelegt. Man kennt das vielleicht noch vom Kresse ziehen, das einsäen von Ostergras ist nicht anders. Unser Tipp vom Gartenexperten: “Damit das Getreide schön keimt, einfach über Nacht in Wasser einweichen”, dann fangen die Körner schnell mit dem Keimen an, und dann einfach in den gewünschten Behälter umfüllen.

Wie viel Wasser?

Die richtige Menge an Wasser ist entscheidend, damit das Ostergras schön wächst. Das Getreide soll feucht bleiben, ohne überwässert zu werden. "Das ist kein Sumpfgras. Es soll kein Wasser im Behälter stehen.", sagt Hans-Willi Konrad. Am einfachsten ist es, die Keimlinge mit einem Wassersprüher immer wieder anzufeuchten.

So sieht das saftige grüne Gras aus. Colourbox

Welche Pflanzengefäße sollen verwendet werden?

Ostergras ist sehr genügsam. Jedes Gefäß kann verwendet werden. Tonschalen, Porzellantöpfe, Blumenkästen. Erlaubt ist, was gefällt.

Vielleicht kommt der Osterhase dann auch persönlich vorbei. Colourbox

Der perfekte Standort?

Ein warmes und helles Plätzchen ist perfekt. Auf der Fensterbank, in der Nähe der Heizung “kann man dem Ostergras beim wachsen regelrecht zuschauen.”, so unser Gartenexperte. An Ostern dann einfach Eier und Schokoladenhasen im Ostergras platzieren, und schon hat man eine naturnahe Dekoration.