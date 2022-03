Wer tritt für Deutschland beim Eurovision Song Contest 2022 in Turin an? Diese Entscheidung liegt in diesem Jahr bei Ihnen! Ab jetzt läuft das Voting zum Vorentscheid.

Die deutsche Fachjury des ESC hat aus allen eingegangenen Bewerbungen sechs Künstlerinnen und Künstler ausgewählt. Für Ihren Favoriten können Sie ab jetzt online abstimmen. Die Abstimmung läuft erstmals über die Seiten ARD-Popwellen. Den Link zur Abstimmung bei den Kollegen von SWR3 finden Sie hier: Der deutsche ESC-Vorentscheid: Jetzt hier abstimmen! Die Abstimmung läuft noch bis zum 4. März 2022, um 20 Uhr.