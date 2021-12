Gut sieben Wochen nach dem verheerenden Hochwasser an Ahr, Prüm und Kyll fand am Nachmittag in der Ring-Arena auf dem Nürburgring eine Gedenkveranstaltung für die Opfer der Flutkatastrophe in Rheinland-Pfalz statt.

Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) hatte dazu Angehörige der Toten und Vermissten, Verletzte, Geschädigte, Hilfskräfte, Bürgermeisterinnen und Bürgermeister der über 250 betroffenen Orte eingeladen.