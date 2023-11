Alte Reben - dieser Zusatz findet sich immer wieder mal auf dem Weinetikett. Was heißt das? Wann ist eine Rebe alt? Und was bedeutet es für einen Wein, wenn die Trauben von alten Reben stammen? Darüber reden Dominik Bartoschek und der SWR1-Weinmann in der heutigen Episode von "Trocken bis lieblich". Außerdem geht's um Nischen-Weine, die es wohl nie auf eine Bestseller-Liste schaffen werden. Zum heutigen Podcast-Tipp "11KM: der tagesschau-Podcast" gehts hier: https://1.ard.de/11KM_Podcast