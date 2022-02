Nichts geht ohne Hefe - Wie Most zu Wein wird

Ohne Hefe keine Gärung. Und ohne Gärung kein Wein. Aber was genau passiert eigentlich bei dem Prozess, der so wichtig für die Weinherstellung ist? Darüber reden Dominik Bartoschek und der SWR1 Weinmann Werner Eckert in dieser Episode von "Trocken bis lieblich". Außerdem geht es um den Mittelrhein. Eines der kleinsten deutschen Weinanbaugebiete, das in den vergangenen Jahrzehnten viele seiner einstigen Rebflächen eingebüßt hat.