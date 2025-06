Die aktuelle Lage in Teheran

Seit Tagen greifen sich Israel und der Iran mit Raketen und Drohnen an. Ein Ziel ist die iranische Hauptstadt Teheran. Wir haben mit der aus dem Iran stammenden Mina Salehpour über die aktuelle Lage gesprochen.

Salehpour ist Exil-Iranerin und Regisseurin der diesjährigen Nibelungenfestspiele in Worms und hat sich trotz des intensiven Probenstresses Zeit genommen, um uns über die Situation ihrer Familie im Iran zu berichten.

Nachrichten von der Familie aus Teheran

SWR1: Was hören Sie von Ihren Freunden und Verwandten im Iran?

Mina Salehpour: Vor allem, dass die Leute sehr besorgt sind. Dass Menschen, die jetzt gerade auch durch die Aufforderung vom amerikanischen Präsidenten, Teheran zu evakuieren, sich auf den Weg machen. Benzin ist rationiert, 20 Liter sollen wohl pro Auto ausgegeben werden, aber die sind um 5 Uhr schon weg. Lange Schlangen bilden sich raus aus Teheran.

Nun ist Teheran eine 10-Millionen-, manchmal hört man 15-Millionen-Stadt. Und die Menschen wissen nicht, wohin sie gehen sollen. Viele haben kein Auto.

Ich versuche, mit meiner Familie Kontakt zu halten. Das Internet schaltet sich an und aus, also man kommt nicht immer durch. Aber ich habe mit meiner Tante gesprochen, die mir unter Tränen erzählt hat, dass sie mit meiner 94-jährigen Oma und meinem Onkel die Nacht im Auto außerhalb Teherans an einer Autobahnraststätte verbracht hat. Danach ist die Verbindung abgebrochen. Ich weiß jetzt nicht genau, wo sie sind oder was aus ihnen dann wird.

Die Situation für die Einwohner in Teheran

SWR1: Das heißt, Sie wissen gar nicht, was Ihre Familie jetzt vorhat?

Salehpour: Man kommt nicht vorwärts und nicht rückwärts. Man steht in langen Staus und versucht, aus der Stadt zu kommen. Es gibt keine Schutzräume, keine Bunker. Das heißt, in der Stadt zu bleiben, ist einfach verdammt gefährlich.

Zumal in den letzten Tagen auch immer wieder gesagt wurde, die Leute sollen militärische Ziele und Sonstiges irgendwie meiden. Dabei ist überhaupt nicht bekannt, wo irgendwas ist. In der Straße meines Onkels wurde ein Haus an der Ecke angegriffen. Die wissen nicht genau, was darin war, aber was da drin war, ist da nicht mehr drin.

Können die Angriffe eine Veränderung im Iran bringen?

SWR1: Jetzt gibt es Menschen, die sagen, es steckt eine winzige Chance in der Situation, dass Israel möglicherweise einen Regimewechsel in Teheran anstrebt. Und dass die Menschen in der iranischen Bevölkerung dann auf die Straße gehen. Wenn ich Ihnen zuhöre, haben die Menschen ganz andere Sorgen, als gegen ihr Regime auf die Straße zu gehen.

Salehpour: Ich finde es ehrlich gesagt ziemlich frech, wenn man beobachtet, was die Zivilbevölkerung in letzter Zeit durchgemacht hat. Auch während der Proteste, die wir in den letzten zwei Jahren erlebt haben, wie viele Opfer die Zivilgesellschaft gebracht hat.

Ich bin mir sicher, die Mehrheit der Zivilgesellschaft im gesamten Iran toleriert ihre Regierung nicht mehr. Sie hätte auch gerne einen Regimewechsel. Aber in dem Augenblick, wo man gucken muss, dass man sein Haus verlässt und irgendwo ein Auto nach außen erwischt, kann man nicht darüber nachdenken, irgendeine Revolte von innen anzuzetteln. Zumal sie vollkommen unbewaffnet sind. Diejenigen, mit denen ich spreche, haben gerade keine Hoffnung, sondern vornehmlich einfach Angst.

Regimewechsel – schön und gut, aber auch da wird ein Vakuum entstehen. Was kommt danach und wie soll das werden? Jetzt wird diskutiert, ob die USA in den Krieg einsteigen. Das sind Nachrichten, die natürlich die Menschen in Panik versetzen.

Wie beeinflusst der Krieg die Arbeit von Mina Salehpour?

SWR1: Wie haben Sie nur ansatzweise den Kopf frei für Proben für die Nibelungenfestspiele in Worms?

Salehpour: Da kann ich Ihnen einfach sagen – ich bin in guter Gesellschaft. Ich habe viele Schauspieler, Schauspielerinnen und Kollegen und Kolleginnen, die mir zur Seite stehen. Wir haben auch geprobt, als viele Kollegen und Kolleginnen in Teheran verhaftet wurden. […]

Ich persönlich empfinde das als großes Privileg, im Theater proben und arbeiten zu dürfen. Das ist nach wie vor ein magischer Ort und irgendwie auch ein Ort, wo man denkt, man hat noch irgendwie Hoffnung auf etwas Schönes oder Sinnvolles, womit man sich umgeben kann.