Neustart in der Gastronomie in Sicht

Es soll wieder was gehen in Kneipen, Biergärten und Restaurants – und zwar schon bald. Bald soll auch wieder Profifußball gespielt werden, trotz des seltsamen Anti-Corona-Internetfilms von Hertha-BSC-Profi Kalou. Seit fast acht Wochen in Quarantäne: Arnaud Nicaese. Der Franzose in Winnweiler/Donnersbergkreis stellt die Ärzte des Gesundheitsamts vor ein Rätsel.