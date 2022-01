Podcast "Trocken bis lieblich" Episode 56 (KW01): Neues Jahr, neue Trends - was kommt 2022 ins Weinglas? Ist Orange Wine noch der letzte Schrei, oder längst von gestern? Warum kommen Weintrinker in diesem Jahr an Rosé-Sekt nicht vorbei? Und heißt es vielleicht bald in Restaurants "BYOB" (Bring your own bottle)? Um Trends und Moden in der Welt des Weins geht es in der ersten Episode des neuen Jahres von "Trocken bis lieblich", dem SWR1-Wein-Podcast. Außerdem reden Dominik Bartoschek und der SWR1-Weinmann über Fuder, Halbstück und andere Fässer Wie sind die unterscheidlichen Fass-Typen mit ihren Maßen und Bezeichungen entstanden? Und welchen Einfluss hat das Fass auf den Wein?