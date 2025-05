Das Bestattungsrecht in Deutschland ist sehr komplex, weil es Ländersache ist. Daher unterscheiden sich die Bestattungs-Möglichkeiten in den einzelnen Bundesländern.

Die klassischen Bestattungs-Formen bei uns in Deutschland sind:



Erdbestattung in einem Sarg

Feuer-Bestattung in einer Urne auf einem Friedhof oder in einem Bestattungswald, oft auch Friedwald genannt.

Weitere Bestattungs-Varianten

Seebestattung

Die Bestattungsgesetze der deutschen Bundesländer verbieten zwar Seebestattungen in Binnengewässern, wie dem Bodensee oder dem Rhein. Dafür ist die Bestattung in Meeresgewässern gesetzlich erlaubt, sofern ein Mindestabstand zur Küste von drei Seemeilen eingehalten wird. Bei der Seebestattung wird eine Urne mit der Asche des Verstorbenen von Bord eines Schiffes an das Wasser übergeben. Mit der Zeit löst sich die Urne auf und die Asche verteilt sich auf See. In Deutschland finden alle Seebestattungen in den Küstenmeeren der Nordsee und Ostsee statt. Bei den Bestattungsgebieten handelt es sich um speziell ausgewiesene Seegebiete, ohne Fischerei und Wassersport-Möglichkeiten. Seebestattungen können auch auf einem der Weltmeere wie dem Atlantik oder dem Mittelmeer durchgeführt werden.

Luftbestattung

Dabei wird die Asche von einem Flugzeug, Hubschrauber oder Heißluftballon aus verstreut. Ist in Deutschland derzeit nicht erlaubt, aber in Frankreich, Tschechien, der Schweiz und den Niederlanden möglich.

Reerdigung

Diese Beerdigungs-Möglichkeit gibt es als Pilot-Projekt in Schleswig-Holstein. Bei einer Reerdigung wird der Leichnam in einer Art "Kokon" bestattet. Das ist ein Metallsarg, in dem der Verstorbene nackt auf Heu oder Stroh liegt. Der „Kokon“ wird für 40 Tage mit einem Deckel verschlossen. In dieser Zeit zersetzt sich der Körper durch die körpereigenen Mikroorganismen zu Humus. Die daraus gewonnene Erde darf auf einigen Friedhöfen in anderen Bundesländern beigesetzt werden, nicht aber in Baden-Württemberg.

Diamant-Bestattung

Dabei können Asche oder Haare des Verstorbenen in einen synthetischen Erinnerungs-Diamanten umgewandelt werden, als bleibendes Andenken an die Person. Das ist in Deutschland derzeit nicht erlaubt. Die sterblichen Überreste dürfen nach dem aktuellen Bestattungsrecht nicht geteilt werden. Aus der Asche-Urne darf also keine Asche entnommen werden. Doch es besteht die Möglichkeit, die Asche ins europäische Ausland, etwa in die Schweiz, Frankreich oder in die Niederlande, zu überführen. Dort ist die Herstellung von Erinnerungs-Diamanten legal und möglich.

Weltraumbestattung

Ein Teil der Asche des Verstorbenen wird in eine kleine Kapsel gefüllt und diese mit einer Rakete in den Weltraum befördert. Der Startplatz der Rakete befindet sich in den USA oder in Russland. Die Asche, die nicht verwendet wird, kann ganz normal bestattet werden. In Deutschland ist eine Weltraumbestattung nicht erlaubt, weil die Asche nach dem aktuellen Bestattungsrecht nicht geteilt werden darf. Allerdings ist es möglich die Asche, nach der Einäscherung im Krematorium, ins Ausland zu überführen.