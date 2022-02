"Das war mein Leben und das hat Spaß gemacht!"

In Rheinland Pfalz fällt ab kommender Woche die 2G-Regel im Einzelhandel. Das hat Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) am Mittag auf deiner Pressekonferenz bekannt gegeben. Wir werden uns darum kümmern wie Dreyer diesen Schritt begründet, wie der Einzelhandel auf diese Ankündigungen reagiert aber auch was die Kunden sagen. Außerdem werden wir den Vorsitzenden der deutschen Krankenhausgesellschaft fragen ob ein solcher Öffnungsschritt ein Problem für die deutschen Kliniken bedeuten könnte. mehr...