Auf dem weltberühmten Loreley-Plateau bei St. Goarshausen am Mittelrhein dürfen Touristen nun zwei Loreley-Skulpturen begrüßen: Eine sitzt seit vielen Jahren auf der Mole, am Fuße des 132 Meter hohen Loreley-Felsens, die zweite befindet sich nun oben auf der Aussichtsplattform des Felsens.

In einem großen Wettbewerb konnten die Bürger und Bürgerinnen der Verbandsgemeinde aus drei finalen Entwürfen wählen und stimmten mehrheitlich für den der Berliner Bildhauerin Valerie Otte. Wir haben mit Ihr über den Schaffensprozess der Loreley gesprochen.

SWR1: Bitte beschreiben Sie uns Ihre Statue.

Valerie Otte: Es ist eine Frau, die auf einem Felsen sitzt und in die Ferne schaut. Die Besonderheit dabei ist, dass diese Frau eigentlich Herzens-gebrochen ist. Sie trauert ihrem Liebsten nach und sitzt dort sehr in sich und ihre Gedanken versunken. Der Betrachter wohnt also einem sehr intimen Moment bei.

Mir war es wichtig, eine feminine Sicht auf die Loreley zu zeigen und weniger die Männer-mordende Person in ihr.

Die Berliner Künstlerin Valerie Otte erläutert die von ihr geschaffene Loreley-Statue auf dem Loreley-Plateau hoch über dem Rhein. Auf dem berühmten Loreley-Felsplateau am Mittelrhein thront eine neue Statue. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Thomas Frey

SWR1: Wie sind Sie den Schaffensprozess der Loreley angegangen?

Otte: Ich habe mich mit dem Thema der Loreley auseinandergesetzt und mir entsprechendes Bildmaterial angeschaut. Was gibt es schon, was sind die verschiedenen Versionen dieser Legende? Daraus habe ich mir mein eigenes Bild geformt. Ich hatte aber schon den Eindruck eine Loreley zu gestalten, die für die Bevölkerung vor Ort als Identifikationsmerkmal existieren soll und gleichzeitig auch für die Besucher, die von auswärts kommen, ein Symbol darstellen soll.

SWR1: Welche Herausforderungen gab es für Sie?

Otte: Zunächst die Frage: Was ist schön? Schönheit ist ja dann doch letztendlich recht subjektiv. Wie kann jemand so schön sein und gleichzeitig nicht kitschig oder übertrieben? Dieses doch auch sehr romantische Bild der Loreley ist ja nicht unbedingt dezent, und da eine Darstellungsform zu finden, die eher subtil ist, war herausfordernd.

SWR1: Wie ist das jetzt für Sie, dass Ihr Werk jetzt auf der Aussichtsplattform steht und von jedem bewundert werden kann?

Otte: Das ist natürlich ein großartiges Gefühl. (lacht)

SWR1: Und wie oft machen Sie jetzt Urlaub am Loreleyfelsen?

Otte: Letzten Sommer waren wir schon dort im Urlaub dort und seither war ich natürlich öfter da. Und werde dem Loreleyfelsen auch sicherlich immer mal wieder einen kleinen Besuch abstatten, denn die Gegend ist herrlich und auch die Wanderung am Rheinsteig würde ich gerne mal mit meinen Kindern unternehmen.

SWR1: Und Sie haben immer einen Grund, Ihr eigenes Kunstwerk zu betrachten. Valerie Otte, die Künstlerin, die die neue Loreley geschaffen hat, herzlichen Dank und noch einen schönen Tag!

Otte: Danke, das wünsche ich Ihnen auch.

Das Gespräch führte SWR1 Moderator Frank Harbeck.