Eine ganz wichtige Stimme des Pop feiert am 10. Juli 2024 seinen runden Geburtstag: Neil Tennant. Der Sänger der Pet Shop Boys wird heute 70.

Seit Mitte der 80er ist er mit seinem Gesang das Aushängeschild der Band. Ein großer Teil des Erfolges ist der Riesen-Wiederkennungswert von Tennants Stimme, die man überall sofort heraushört. Und gerade das ist in der Popmusik superwichtig.

Sound-Chamäleon

Die Pet Shop Boys probieren seit über 40 Jahre immer mal andere Sounds aus – von Synthie-Pop, bis hin zu Techno, Latino oder Dance. Die große Konstante ist aber immer Neil Tennants Gesang und das bereits seit dem ersten Hit der Band.

"West End Girls" – Pet Shop Boys

Pet Shop Boys - West End Girls (Official Video) [HD REMASTERED]

Robbie Williams hat mal voller Bewunderung gesagt: "Neils Gesang klingt so melancholisch-gefühlvoll und eben auch sehr deutlich hörbar britisch. Das macht den besonderen Charme aus."

Neil Tennant – der große Entertainer

Das haben viele tausend Fans gerade auf der aktuellen "Dreamworld"-Tour bei den drei Deutschlandkonzerten in Hannover, Berlin und in Mannheim wieder erlebt. Überall waren die Leute begeistert.

Pet Shop Boys Presse Portrait

SWR1 Musikredakteur Dave Jörg: "Ich habe selbst schon viele Pet Shop Boys-Konzerte gesehen. Neil Tennant hat immer schon nach ein paar Minuten das Publikum komplett auf seiner Seite, weil er so eine Lust auf die Musik macht. Er ist so eine Mischung aus britischem Gentleman und Rampensau und eine perfekte Ergänzung zum Band-Kollegen Chris Lowe, der meistens mit Poker-Face hinter seinem Keyboard steht."

Pet Shop Boys – Dauerbrenner seit 40 Jahren

Sie haben das erreicht, was man nicht von allen sagen kann, die Mitte der 80er groß geworden sind. Neil Tennant selbst sagt heute: "Der Grund, warum wir immer noch da sind, ist einfach, dass wir weiterhin sehr gerne Songs schreiben und Musik machen. Der Spaß ist immer noch derselbe, wie ganz am Anfang in den frühen 80ern."

Die Zeit vor den Pet Shop Boys

Damals war Musik ein Hobby – Neil Tennant hat früher bei Verlagen gearbeitet und Kollege Chris wollte Architekt werden.

Über 40 Jahre später sind die Pet Shop Boys zwar der Hauptberuf, aber es fühlt sich wohl immer noch an, wie ein Spaß-Hobby. Und Neil Tennant ist weiterhin gerne der Frontmann der Band.