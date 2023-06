Die NATO-Übung Air Defender 23 wird erhebliche Auswirkungen auf den zivilen Flugverkehr haben, sagt die Gewerkschaft der Flugsicherung (GdF).

Am 12. Juni beginnt das größte NATO-Luftmanöver, das es je gab. Es wird auch die zivile Luftfahrt beeinflussen. Bundeswehr und Deutsche Flugsicherung geben sich relativ entspannt. Matthias Maas, Bundesvorsitzender der Gewerkschaft der Deutschen Flugsicherung, befürchtet im SWR1 Interview zum Teil massive Verspätungen.

SWR1: Warum wird es zu massiven Beeinträchtigungen kommen?

Matthias Maas: Air Defender wird mit ungefähr 240 Militärmaschinen die nächsten zwei Wochen über Deutschland üben. Da ist es ganz klar, dass es zu Einschränkungen kommt. Das sind einfach zusätzliche Maschinen und das kann man nicht einfach so "mitarbeiten".

SWR1: Das heißt, Zivilflugzeuge müssen teilweise warten, bis die Militärmaschinen durch sind oder wie muss man sich das vorstellen?

Maas: Da gibt es verschiedene Szenarien. Es gibt drei Übungsgebiete, die jeden Tag für ein paar Stunden gesperrt sind: über der Nordsee, über dem Osten Deutschlands bis zur Ostsee und im Süden von Deutschland. Wenn die aktiv sind, wird dort kein ziviler Luftverkehr stattfinden. Gleichzeitig müssen die Maschinen von ihren Standorten in sogenannten Korridoren in diese Übungsgebiete fliegen. Da wird es auch eng am Himmel werden. Deshalb werden zivile Maschinen zum Teil erst verspätet starten können.

SWR1: Sie sagen, es wird eng am Himmel – heißt das auch gefährlich?

Maas: Nein, auf gar keinen Fall. Wenn es eng wird, ist halt der Luftraum voll. Es gibt ein gewisses Maß, bei dem dann nichts mehr zusätzlich kommen kann. Und das ist genau die Situation, dass Flieger, die noch am Boden stehen – egal wo, vielleicht auch außerhalb von Deutschland – in diesem Luftraum nicht fliegen können und warten müssen, bis wieder Platz ist.

SWR1: Wie groß schätzen Sie die Verspätungen ein, die da auf zivile Fluggäste zukommen?

Maas: Da gab es verschiedene Simulationen im Vorfeld. Die letzte sagt immerhin noch über 50.000 Minuten Verspätung am Tag. Um einen Anhaltspunkt zu haben: 50.000 Minuten am Tag entspricht einem Tag mit wirklich schweren Gewittern in Deutschland, durch die der Luftverkehr beeinträchtigt ist. So ein Tag bringt Verspätungen und die werden meistens am nächsten Tag abgearbeitet. Wenn jetzt aber am nächsten Tag wieder so ein schwerer Gewittertag ist und am dritten, vierten und fünften auch, dann kann man das nicht so richtig nachholen. Deshalb wird es zu erheblichen Verzögerungen kommen.

SWR1: Haben sie diesen vollen Luftraum vorher geübt oder können Sie als Fluglotsen das einfach so stemmen?

Maas: Der Luftraum ist so voll, wie er voll sein darf. Das ist eigentlich die normale Arbeit des Fluglotsen. Es gibt dann mit Sicherheit ein paar militärische Verfahren, die im Vorfeld dieser Übung auch geübt wurden und die Kollegen gebrieft wurden. Aber es ist nicht so, dass jetzt viel mehr kommt oder dass die Leute überlastet werden. Das wird nicht passieren. Aber es wird zu den Stunden mehr militärischer Verkehr abgewickelt als ziviler Verkehr.

Das Gespräch führte SWR1 Moderator Micheael Lueg.

