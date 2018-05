Besonderheiten



Nassau ist der Geburtsort von Heinrich Friedrich Karl Reichsfreiherr von und zum Stein - ein preußischer Beamter, Staatsmann und Reformer. Er wurde 1757 in Nassau geboren und verstarb 1831 in Cappenberg bei Lünen in Westfalen. Er war Minister für Wirtschaft und Finanzen in Berlin, musste wegen seiner antinapoleonischen Haltung 1808 ins Exil gehen und wurde 1812 vom russischen Zar Alexander I. als Berater eingestellt. Während der Befreiungskriege verwaltete Stein die von Napoleon zurückeroberten Gebiete in Deutschland und Frankreich. Seine Neuordnungsvorstellen für die deutschen Staaten blieben vom Wiener Kongress jedoch weitestgehend ungeachtet. Eine größere politische Rolle hatte er danach nicht mehr inne.