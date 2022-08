Andauernde Hitze und Trockenheit machen auch den Gärten zu schaffen, teilweise wird das Gießwasser knapp. Wie kann der eigene Garten nachhaltig gestaltet werden?

SWR1-Gartenexperte Hans-Willi Konrad vom Kompetenzzentrum Ökologischer Landbau (KÖL) in Bad Kreuznach hat hilfreiche Tipps für einen nachhaltigen und klimafreundlichen Garten.

Wasser ist das Wichtigste

"Wasser wird langfristig das A und O sein. Es ist egal, ob ich das durch indirekte Maßnahmen mit mulchen, mit oberflächlichem Hacken oder mit gezielter Bewässerung das Regenwasser direkt in den Garten leite", so Konrad. Wasser sei unverzichtbar.

SWR1 Gartenexperte Hans Willi Konrad SWR

Kompostieren wichtig für den Boden

"Hinzu kommt natürlich das selbst kompostieren, das Selbstmachen von Dünger, das ganz wichtig für den Boden ist. Durch den Kompost kommt Humus in den Boden und das hält Wasser und Nährstoffe dort und ist langfristig wichtig", meint Konrad. Dabei sei es jedoch nicht einfach mit einem großen Haufen an Gras und Erde getan. Einen Komposthaufen anzulegen sei am Anfang durchaus zeitaufwendig, so der Gartenexperte. Zudem sollte der Kompost weder in der Sonne noch zu nah am Nachbargrundstück stehen.

Nachhaltig, aber am Anfang zeitaufwendig: Der Komposthaufen im eigenen Garten. picture-alliance / Reportdienste picture alliance/KEYSTONE | ANTHONY ANEX

Was gilt es noch zu beachten? "Ich muss den ordentlich mischen, nicht einen halben Meter Rasenschnitt draufwerfen und dann noch fünf Schubkarren voll Gehölzschnitt. Und anschließend denken, daraus wird wunderbare Erde. Der Komposthaufen ist auch kein Abfalleimer in den ich von Nahrungsmitteln bis toten Tieren alles entsorgen kann. Kompostieren ist zumindest am Anfang schon etwas aufwendig", sagt Konrad und schiebt jedoch gleich hinterher: "Aber es lohnt sich."

Robuste Pflanzen bevorzugen

Für den Sommer gelte es robuste aber heimische Pflanzen im Garten zu haben. Bestes Beispiel dafür: Die Wildrose. "Diese haben offene Blüten und offene Blüten bedeuten, dass Insekten dort Nahrung finden", erklärt Hans-Willi Konrad die Bedeutung der Pflanze für die Natur. Und grundsätzlich seien sogenannte Sukkulenten, wasserspeichernde Pflanzen, für unsere Sommer zu bevorzugen.

Die Wildrose bietet Insekten Nahrung und sieht darüber hinaus auch noch schön aus. picture-alliance / Reportdienste picture alliance / Zoonar | Kay Augustin

Abschlusstipp vom Experten: In eine Baumschule gehen, sich dort Beratung und Pflanzen holen, die langfristig mit dem Klima zurechtkommen.