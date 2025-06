Nachbarschaftsstreit: Rechtsanwalt Franz Obst gibt Tipps

per Mail teilen

Nachbarschaftsstreit gibt es immer wieder. Oft landet der Streit vor Gericht. Rechtsanwalt Franz Obst aus Koblenz erklärt grundsätzliche Punkte fürs friedliche Zusammenleben.

SWR1: Der Klassiker ist der Baum oder der Strauch, der von drüben zu mir herüberwächst und mich stört. Gilt denn da grundsätzlich: Finger weg? Darf nur der Nachbar schneiden? Oder gibt es da schon so eine Grenze, ab der ich selbst aktiv werden darf?

Franz Obst: Da gibt es schon ganz klare gesetzliche Regeln. Die finden sich unter anderem im Bürgerlichen Gesetzbuch und im Nachbarrechtsgesetz von Rheinland-Pfalz . Da steht drin, dass der Eigentümer eines Grundstücks Wurzeln eines Baums oder eines Strauchs, die vom Nachbargrundstück eingedrungen sind, abschneiden kann. Das darf er, wenn er vorher dem Nachbarn eine Frist gesetzt hat, die Wurzeln zu entfernen.

SWR1: Wenn von unseren Nachbarn der Strauch mit den Johannisbeeren herüberwächst, sag’ ich zu meiner Tochter immer: Mach Dir was ab! Was herüberhängt, gehört uns. Richtig?

Obst: Das ist zumindest streitig. Sagen wir mal so: Man könnte argumentieren, dass der Strauch herüberhängt. Und wenn Sie den Zweig abschneiden, dann fallen die Früchte sowieso auf ihr Grundstück.

Hauptgrund für Nachbarschaftsstreit: Bäume und Sträucher

Im Bürgerlichen Gesetzbuch steht: Früchte, die von einem Baum oder Strauch auf dem Nachbargrundstück hinüberfallen, gelten als Früchte dieses Grundstücks. Das heißt aber nicht, dass es schon ihre Früchte sind, wenn die noch an dem Strauch hängen, der herüberhängt.

SWR1: Was ja auch immer für Ärger sorgt, ist der Rasenmäher. Man darf ja nicht mähen, wenn gerade eine Ruhezeit gilt. Aber jetzt gibt es doch diese modernen Akku-Mäher, die sind leiser als die Benziner. Macht das einen Unterschied?

Obst: Eigentlich ist das Rasenmähen nicht zu Ruhezeiten verboten, sondern dann gilt die Lärmschutzverordnung.

Das heißt: Es kommt darauf an, wie viel Lärm ihr Rasenmäher macht. Wenn ich jetzt meinen Akku-Rasenmäher nehme, der noch Radantrieb hat, der macht ähnlich viel Radau wie ein Motor-Rasenmäher.

Rasenmähen sorgt oft für Nachbarschaftsstreit

Nehmen Sie jetzt einen modernen Rasenmäher-Roboter, da haben Sie Geräuschkulisse in Zimmerlautstärke. Dann haben Sie keinen Stress mit der Lärmschutzverordnung. Der könnte sogar nachts laufen, wenn er eine Lautstärke von 35 Dezibel nicht überschreitet.

SWR1: Neues Problem unter Nachbarn könnte jetzt Cannabis sein. Man darf zu Hause kiffen. Aber grundsätzlich gilt ja: Man darf nirgends kiffen, wo Kinder sind. Wenn ich jetzt mit meinen Kindern im Garten bin und drei Meter weiter auf der anderen Seite des Zauns kifft mein Nachbar. Darf der das?

Franz Obst: Wenn Sie sich das Cannabis-Konsumgesetz anschauen: Da finden Sie in Paragraf fünf, dass der Konsum von Cannabis in unmittelbarer Gegenwart von Personen, die das achtzehnte Lebensjahr noch nicht vollendet haben, verboten ist.

Neuer Grund für Nachbarschaftsstreit: Kiffen

In unmittelbarer Nachbarschaft, jenseits des Zauns, in ein paar Metern Entfernung, müsste man schon gucken: Sind da Minderjährige? Und wenn ja, dann ist das Kiffen halt verboten.

SWR1: Manchmal gibt es ja auch Probleme unter Nachbarn, auf die man so direkt gar nicht kommen würde. Was waren denn so die skurrilsten Fälle, die Ihnen mal begegnet sind?

Obst: Unlängst hatten wir einen Fall, da hat sich der Nachbar beschwert, weil unser Mandant auf seinem Grundstück eine Fahnenstange hat. Und daran hat er eine Deutschlandfahne befestigt. Der Nachbar beschwerte sich, dass die Fahne bei Wind zu laut gegen die Stange schlagen würde. Im Prozess hat er verloren, weil herauskam, dass die Fahne gestört hat, aber nicht das Geräusch.

Rechtsanwalt hatte skurrile Streitfälle zwischen Nachbarn

In einem anderen Fall hat unser Mandant von seiner Nachbarin verlangt, die Bäume zurückzuschneiden. Sie hat das abgelehnt. Begründung: Unser Mandant wolle die Bäume nur zurückschneiden, damit er ungehindert in ihr Schlafzimmer gucken könne.

Das Gericht hat dann trotzdem angeordnet, die Bäume zurückzuschneiden. Es begründete das damit, dass die Nachbarin ja auch den Rollladen herunterlassen könne, wenn sie nicht wolle, dass jemand in ihr Schlafzimmer guckt.

SWR1: Wie ist denn Ihre Erfahrung, wenn ein Richter in einem Nachbarschaftsstreit entschieden hat? Nehmen die Parteien das dann und das Problem ist gelöst, oder fangen die Probleme dann erst an?

Obst: Das aktuelle Problem ist gelöst, es trägt aber nicht unbedingt zum Frieden bei. Das muss man ganz klar so sagen, weil es natürlich einen Sieger und einen Verlierer gibt. Das ist eine eher schlechte Konstellation, die man auch aus der Weltpolitik kennt. Derjenige, der unterlegen ist, wird ja immer wieder versuchen, dem anderen eins auszuwischen.

Bei Nachbarschaftsstreit erst zum Schiedsmann

Die bessere Variante ist die, die der Gesetzgeber 2001 eingeführt hat: Nachbarschaftsstreitigkeiten kommen nicht gleich vor Gericht, sondern erstmal zu einem Schiedsmann. Wenn man da vernünftige Anwälte auf beiden Seiten hat und dazu noch einen guten Schiedsmann, dann ist es oft hilfreich. Man kann wirklich mal ins Gespräch kommen, das hat den meisten ja gefehlt.

Einfach mal darüber reden. Das kann man auch mit einem Mediator machen, wenn die Parteien einfach nicht zueinanderfinden. Das sind Dinge, die ich auch schon oft gemacht habe und wo ich dann erstaunliche Erfolge erzielt habe.

SWR1: Man will ja auch Rücksicht nehmen. Aber wo ist denn für Sie so eine Schwelle, bei der Sie sagen würden: Hier macht es Sinn, sich einen Anwalt zu suchen?

Obst: Nachbarschaftliche Streitigkeiten sind ja immer ganz besonders schlimm und auch deshalb besonders hoch bewertet, weil die das unmittelbare persönliche Umfeld betreffen und einen deshalb ständig beschäftigen.

Wenn nichts mehr hilft: Anwalt einschalten

Und dann gibt es womöglich den Moment, in dem man sagt, dass es ohne Anwalt nicht mehr geht. Das ist manchmal allein schon deshalb gut, weil der Anwalt dann mal als „Dritter“ mit dem verfeindeten Nachbarn reden kann. Und schaltet der andere Nachbar einen Anwalt ein, dann kann man wirklich sehr vernünftige Kompromisse finden.



Das Interview führte Christian Balser.