Die neue Unionsfraktion will heute einen Vorsitzenden wählen. Wäre Armin Laschet ein glaubhafter Oppositionsführer? Diese Frage spielt dabei eine große Rolle. Fraktionschef könnte aber auch jemand werden wie zum Beispiel Jens Spahn. Das Wort "Erneuerung" spielt nicht nur in Berlin eine Rolle, sondern auch in Mainz: Julia Klöckner will nicht mehr Landeschefin der Rheinland-Pfalz-CDU sein.